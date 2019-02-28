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محافظات

حملة للكشف عن فيرس سي بقرية ميت بشار غدا

الخميس 28/فبراير/2019 - 10:55 م
وحدة قرية ميت بشار
وحدة قرية ميت بشار
سعيد العربي
ينظم فريق شعاع نور بقرية ميت بشار بمحافظة الشرقية، حملة لإجراء تحليل فيرس سي على اهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان، ابتداء من غدا الجمعة، بالتنسيق مع فريق طبي.

ويتمركز فريق عمل الحملة في ثلاث أماكن بالقرية بتوقيتات مختلفة، الأولى بمقر الوحدة الصحية بالقرية من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، والثانية تتمركز وسط القرية، وتبدأ العمل من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، والثالثة بمركز شباب شفيق من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وتقوم الحملة بالكشف المجاني على أهالي القرية والقرى المجاورة، بإجراء تحاليل فيرس سي وقياس السكر والضغط، والوزن والطول، حيث يبدأ الكشف من سن 18 عاما.

ويتولى فريق شعاع نور بالقرية تنظيم عمل الحملة بالتنسيق مع الفريق الطبي الذي يقوم بالكشف على المواطنين، ابتداء من غد ولمدة شهرين.

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