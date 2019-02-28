الشباب العربي تطلق مبادرة صحتي دنيتي لعلاج مليون معاق

أطلقت جمعية الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وموقع إرادة 2-داي المتخصص في شؤون ذوي الإعاقة، مبادرة "صحتي ..دنيتي " التي تستهدف علاج مليون من ذوي القدرات الخاصة في مختلف التخصصات الطبية التي تهم ذوي القدرات ،وذلك كمرحلة أولى لمحافظات القاهرة الكبري"القاهرة -الجيزة - القليوبية " .



وتهدف المبادرة لدعم ومساندة ذوي القدرات الخاصة حفاظا علي صحتهم والإطمئنان عليها بالفحص الشامل خلال مدة ال3أشهر هي مدة المبادرة، ويتم إستقبال بيانات الراغبين بالمشاركة في المبادرة من خلال وسائل التواصل التابعة للمبادرة .



من جانبه قال الكاتب الصحفي عبدالمجيب دعبس مؤسس المبادرة : "صحتي .. دنيتي " هي بمثابة دعم لذوي القدرات الخاصة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم فيما يتعلق بظروفهم الصحية والمتابعة الدقيقة للوقوف علي آخر ماوصلوا إليه من حيث المشكلات الطبية التي يعانون منها لسنوات طويلة .



وأشار: هناك ملايين من ذوي القدرات الخاصة هم بحاجة ماسة للكشف عليهم وفحصهم بشكل دوري في تخصصات تلامس آلامهم وأوجاعهم ورأينا تقديم الدعم في هذا الأمر، ليتماشي مع جهود وتوجيهات الرئيس بتذليل العقبات أمام ذوي القدرات الخاصة وتمكينهم لعيش حياة كريمة وآدمية وهو واجبنا نحوهم .