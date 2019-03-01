تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على الزخرفة والنحت بالوادي الجديد.. صور

اختتمت مديرية الثقافة بالوادي الجديد، أمس الخميس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فعاليات الورشة التدريبية للفنون التشكيلية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة الخارجة، والتي استمرت لمدة 3 أيام، وذلك لتدريب طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على أعمال الزخرفة والنحت وأشكال الفنون التشكيلية المختلفة.



وأكد مدير عام مديرية الثقافة بالوادي الجديد، صلاح حسان،أن الورشة التدريبية يتم تنظيمها بشكل دوري من خلال خبراء متخصصين، وذلك بهدف تنمية المواهب الإبداعية لدى الطلاب مما يساعدهم على إخراج طاقتهم في تنفيذ أشكال وأعمال مفيدة تساهم في تفاعلهم مع المجتمع بشكل إيجابي.



وأوضح حسان، أن الهدف من الورشة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة سبل الدعم الفني والتدريبي لهم لإدماجهم في المجتمع.