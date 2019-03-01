بعد حادث محطة مصر.. البرلمان يظهر العين الحمرا.. نواب:عازمون على محاسبة المتهم أيا كان منصبه.. ونطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الواقعة

برلمانية: لن يفلت أي مسئول مقصر يؤذي حياة المصريين

برلماني: داء الإهمال وغياب ثقافة المحاسبة والعقاب سبب رئيسي لانهيار أي منظومة

برلماني: حادث قطار محطة مصر يؤكد ضرورة الاستثمار بالعنصر البشري

نائب: استقالة وزير النقل خففت من حدة استجواب البرلمان للحكومة

أكد عدد من نواب البرلمان أنهم عازمون على محاسبة المتسبب في حادث قطار محطة مصر، حسابا عسيرا، مهما كان منصبه ولن يفلت أحد من العقاب، وأشاروا إلى أن المحاسبة ومعاقبة المهمل يجب أن تشمل أي فرد مهما كان منصبه، وأن تتم بشكل عادل، مع عدم الاستهانة بحجم الخطأ، كما أوضحوا ان المتاح أمام البرلمان في الوقت الحالي إنشاء لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الحادث، واستخدام جميع الأدوات الرقابية بمساءلة مسئولي الوزارة.أكدت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن نواب الشعب عازمون على محاسبة المتسبب في حادث قطار محطة مصر، حسابا عسيرا، مهما كان منصبه ولن يفلت أحد من العقاب، حيث إن زمن السكوت على التقاعس انتهى بغير رجعة، وستتم محاسبة أي مقصر يؤذي حياة المصريين.وقالت "عتمان"، في بيان لها إن حوادث القطارات في مصر تغلب عليها أخطاء العنصر البشري، والذي يبدو أنه في حاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب، بجانب تحديث أسطول السكك الحديدية.وأضاف: "هناك عدد من الاتفاقيات بين هيئة سكك حديد مصر والعديد من الشركات العالمية في ذلك المجال، تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، لا نعرف جدواها أو ثمارها حتى الآن، في الوقت الذي تسيل الدماء على القضبان".وتابعت: "لابد أن نعترف أن هناك قصورا وخللا في منظومة السكة الحديد، وهذا أمر ليس وليد الوقت الراهن، حيث ظلت سكك حديد مصر مهملة منذ أكثر من ثلاثين عاما، وقد شهدت العقود الأخيرة العديد من حوادث وكوارث القطارات التي أودت بحياة العديد من أبناء هذا الوطن".وشددت عضو مجلس النواب، على أن هذا الحادث المأساوي يدق ناقوس الخطر وينادي بضرورة تطوير منظومة السكة الحديد.ونوهت بأن مجلس النواب على يقين بأن توصياته التي ستصدر عنه بعد الانتهاء من نتائج التحقيقات، ستجد لها آذانا مصغية في ظل ما تتسم به هذه المرحلة من مواجهة تركة الفساد الإداري ووضع حلول جذرية لها في جميع المجالات.وأكد فايز بركات، عضو مجلس النواب، أننا نعاني من داء الإهمال المتغلغل بالمجتمع، وعدم تحمل الموظف مسئولية عمله، مشيرا إلى أن إحساسه بعدم وجود رقيب وحسيب عليه، يمهد له الطريق الإهمال والتقاعس.وأضاف بركات، أن وجود تقارير مستمرة عن سير العمل وتحقيقات فيما تم، وإرشادات وتوصيات بما يجب أن يكون، بضبط منظومة العمل، إلا أننا نعاني من غياب ثقافة الثواب والعقاب، فالمهمل يجد دائما من يدافع عنه أو ثغرة تخرجه من مأزق المحاسبة والعقاب، وهو ما يؤدي إلى فشل أي منظومة حتى وان أنفقنا عليها الملايين.وأشار إلى أن المحاسبة ومعاقبة المهمل يجب أن تشمل أي فرد مهما كان منصبه، وأن تتم بشكل عادل، مع عدم الاستهانة بحجم الخطأ، ففرد مثل سائق الجرار الذي تسبب بكارثة حقيقية قد لا يكون مسئولا عن أزمة تهالك قطارات السكك الحديدية ولكنه تسبب فى قتل أرواح أبرياء لضحالة الفكر وعدم المسئولية، وهو ما يجب محاسبته عليه أشد الحساب ليكون عبرة لغيره.وقال تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حادث حريق محطة مصر، الناتج عن خطأ العنصر البشري بالأساس، يؤكد حقيقة واحدة، وهي ضرورة من الاستثمار بالعنصر البشري في المقام الأول، مشيرا إلى أننا مهما أنفقنا لتطوير أي منظومة؛ فالأمر لا يجدي نفعا في ظل تدني مستوى العامل المصري ببعض القطاعات.وأضاف، في بيان، أن ظهور السائق مرتكب الحادث بالإعلام عكس شخصيته واتضح من كلامه كم من اللامبالاة غير طبيعي، فكيف يكون سائق قطار أو مترو بهذه الثقافة والعقلية والإهمال، مشيرا إلى أن محور بناء الإنسان المصري يبدأ من تحسين وتطوير التعليم والثقافة والإعلام لإخراج موظف أو عامل قادر على تحمل مسئولية عمله.وأوضح أن مسئولية بناء الإنسان المصري مشتركة بين المسئولين والشعب وأن الدولة تحتاج إلى قراءة مجتمعية علمية يقوم بها المختصون، لمعرفة كيفية حل المشكلات المتواجدة في المجتمع في هذا الوقت، والتي تتركز جميعها بشكل أساسي على غياب الوعي وانتشار الفوضى والإهمال، وقصور العنصر البشري من ناحية التعليم والتدريب.وقال محمد عطا سليم نائب حزب المحافظين بمجلس النواب، إنه من المفترض محاسبة المسئولين عن وقوع حادث قطار السكة الحديد الذي أودى بحياة 20 وأصاب 43 آخرين.وأشار في فى بيان صحفى له، إلى وجود محاسبة سياسية للدكتور هشام عرفات وزير النقل، إلا أنه استقال، وبالتالي خفف من حدة محاسبة البرلمان للحكومة.وأكد أن المتاح أمام البرلمان في الوقت الحالي إنشاء لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الحادث، واستخدام جميع الأدوات الرقابية بمساءلة مسئولي الوزارة.