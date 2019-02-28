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رئيس لجنة النقل: تطوير السكة الحديد في مصر ترقيع فقط.. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:18 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، إنه تم الحديث فى كل شيء منذ حادث محطة مصر والنقاشات امتدت واحتدت، مؤكدا أن هناك ارادة فى الوصول لسبل تمنع الحوادث وليس فقط تقليلها، مشيرا الى ان اللجنة لديها خطة قصيرة الأجل وتمتد الى رؤية 2030 منذ أربع سنوات وتعمل بقوة.

وأضاف عبد الواحد فى حواره لبرنامج "يحدث فى مصر" ان الخطة تتم من خلال عدد من الاجراءات التى تمت بالفعل على أرض الواقع، بدأت بتطوير المزلقانات والاشارات بالاضافة الى توريد 1300 عربة قطار، مشيرا إلى ان هذه الامور كلها كانت تريد تشريعا قويا.

وتابع أن آخر اجتماع للجنة مع وزير النقل كان الاسبوع الماضى، مشيرا الى ان المعاناة ليست هذه السنة ولكنها ممتدة من 70 سنة ولا يوجد تطوير للمنظومة والمفروض أن تتم بشكل جزئى ولكن ما كان يتم "ترقيع " فقط .

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