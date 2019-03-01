أبريل المقبل طرح الفرص الاستثمارية بالوادي الجديد

شاركت نائب محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، باجتماع عرض الخطة الاستراتيجية لجهاز تنمية التجارة الداخلية الخاصة بإنشاء مناطق تجارية ولوجستية على مستوى الجمهورية، وذلك برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وحضور ممثلين عن كافة المحافظات.



وقالت حنان مجدي، إنه جرى استعراض أهم الموارد والإمكانيات التي تمتلكها الوادي الجديد، وما شهدته من تطور كبير في البنية التحتية في الآونة الأخيرة، وأن كل تلك الإمكانيات تساهم في إنشاء مناطق تجارية متكاملة في مراكز المحافظة الخمسة.



وأضافت مجدي أنه تم الاتفاق مع "عشماوي" على سرعة التعاون للانتهاء من المنطقة اللوجستية المحددة على مساحة 100 فدان بين مركزي الداخلة والخارجة، حيث وعد رئيس الجهاز بزيارة المحافظة في الوقت القريب وأن بداية طرح الفرص الاستثمارية، ستكون أبريل المقبل.