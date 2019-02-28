أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 28-2-2019



الأهلي يبدأ أولى خطوات إنشاء أكاديميات الكرة في الأدغال السمراء



يعكف مجلس إدارة الأهلي على مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة بهدف خلق موارد جديدة للقلعة الحمراء بخلاف تعاقد الرعاية والبث الفضائي.



الأهلي يهزم الجزيرة 32 - 24 ويطارد الزمالك على قمة دوري اليد.



فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني، على نظيره الجزيرة، بنتيجة 32 - 24، في إطار الجولة السادسة من الدور النهائي لدوري المحترفين.



الأهلي يفقد شريف إكرامي لمدة 4 أسابيع.



أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن شريف إكرامي سوف يغيب لمدة تتراوح ما بين 4-6 أسابيع بداعي الإصابة.

يعكف مجلس إدارة الأهلي على مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة بهدف خلق موارد جديدة للقلعة الحمراء بخلاف تعاقد الرعاية والبث الفضائي.فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة السلوفيني نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني، على نظيره الجزيرة، بنتيجة 32 - 24، في إطار الجولة السادسة من الدور النهائي لدوري المحترفين.أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن شريف إكرامي سوف يغيب لمدة تتراوح ما بين 4-6 أسابيع بداعي الإصابة.

انتهى يوم جديد مليء بالأخبار داخل النادي الأهلي، وكان أبرز أحداثه إصابة شريف إكرامي في مران فريق الكرة اليوم الخميس بمزق فى عضلة السمانة يستوجب عليها الغياب عن التدريبات الجماعية من 6 إلى 8 أسابيع .كثف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من برنامجه التأهيلي لتجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة عقب تأجيل مواجهة بيراميدز فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، وبدأ المدير الفني مارتن لاسارتي متابعة بعض المباريات لبتروجيت الذي يواجهه الاثنين المقبل بالدورى .