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حساسين: سائق قطار محطة مصر لا يستحق سوى الإعدام

الخميس 28/فبراير/2019 - 10:50 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
طالب الإعلامي والبرلماني سعيد حساسين، بإعدام سائق قطار محطة مصر، وقال: "قتل العشرات، هذا الشخص لا يستحق إلا الإعدام".

وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، إن "السائق ترك القطار يعمل فدخل في رصيف 6، ويُقال إن عامل التحويلة غير مساره من رصيف 4 لأن كان فيه قطار في الرصيف ده، فحوله للرصيف 6 وتسبب في الانفجار الهائل".

وأضاف: "نار جهنم كانت مشتعلة في رمسيس، إهمال من سائق تسبب في قتل المواطنين ولا يستحق على فعلته سوى الإعدام".

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