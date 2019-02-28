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خبير مصري في شركة ألمانية: برلين تشبه القاهرة كثيرًا..فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 10:49 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد عبدالحليم، مدير علوم المواد وخبير التطوير الهندسي بإحدى الشركات الألمانية، إن ألمانيا ليست مختلفة كثيرًا عن مصر إلا في أشياء بسيطة، لافتًا إلى أن عمره 31 عامًا وحصل على الدكتوراه من ألمانيا.

وأكمل "عبد الحليم"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، أنه يعمل في أكبر الشركات في العالم على تطوير المحركات بشكل عام، سواء كانت محركات سيارات أو طائرات أو سفن، ويتم توريد إنتاج شركته لـ ـبي أم دبلو ومرسيدس والعديد من الشركات الأخرى.

ونوه إلى أن يعمل على إنتاج محركات من معدن أخف من الحديد، وأقوى في الأداء.

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