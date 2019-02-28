شاهد.. شاب مصرى يعمل على تطوير محركات السيارات والسفن بـ برلين

عرض برنامج "مصر تستطيع" تقريرًا عن الدكتور محمد عبدالحليم، مدير التطوير الهندسي وخبير المحاكاة بشركة فيدرال الألمانية.



وقال الإعلامي أحمد فايق، مقدم البرنامج، خلال التقرير: "عبدالحليم نشأ في الغربية من الإبتدائية حتى الثانوية، وحياته كانت مرفهة، وكان ابن وحيد لأم طبيبة وأب ضابط شرطة".



وأشار إلى أن "عبدالحليم" تخرج في الجامعة الألمانية في القاهرة، وأكمل دراسته في جامعة برلين، ويعمل على تطوير محركات السيارات والسفن الحربية، لافتًا إلى أنه حقق هذا الإنجاز وعمره لم يتجاوز الـ32 عامًا.