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برلماني يفجر مفاجأة بشأن سائق قطار محطة مصر ..فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 10:58 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال محمد زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان المصري، إن سائق قطار محطة مصر كان موقوفًا عن العمل 6 أشهر بسبب تعاطي المخدرات، مقدما التعازي لأسر الضحايا والمصابين.

وقال "زين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، إن السائق "تلاعب بأرواح المواطنين وظهر بدون مبالاة"، متابعا: "اكتشفنا خطأ أكبر إنه من المفترض أن يخرج السائق ومعه مساعده وجرار محطة مصر خرج دون مساعد فلماذا؟".

وأضاف أن نظام العاملين في السكة الحديد "به لبس وأمر غير مفهوم"، متابعا: "لا بيحترموا تعليمات ولا قائمة جزاءات، والجزاءات التي توضع لا ترقى للخطأ الذي يرتكبونه، دي مأساة، نحتاج إعادة فرز للعاملين بالهيئة لنخرج من هذا الملف الخطير".

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