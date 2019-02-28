ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس لجنة النقل: كلما زاد تدخل العنصر البشرى تضاعفت الحوادث ..فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:18 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ان رقم حوادث القطارات فى مصر كبير مشيرا الى انه كلما زاد تدخل العنصر البشرى زادت الحوادث، لان العنصر الالكترونى افضل ويمنع الكوارث والمسألة تريد وقت والأزمة دائما فى العنصر البشرى .

واضاف عبد الواحد فى حواره لبرنامج " يحدث فى مصر" ان العربيات والجرارات الجديدة تريد سائقين محترفين وعمال محترفين فى الادارة .

وتابع ان الجرار المتسبب فى الحادث لم يكن له إذن من الاساس بالخروج مشيرا الى ان كمية الجاز الموجودة بالجرار كبيرة تم السؤال لماذا تم تفويله بالاضافة انه ليس من المنطقى ان يزيد السرعة بهذا الشكل بالاضافة الى عدم وجود مساعد للقطار وكل هذا موجود على الورق فقط ولكن فى الواقع لم يطبق .

وأشار إلى انه تم تعديل القوانين من عشرات السنين موجودة ولكن لم تنفذ، حيث ان الكرة فى ملعب هيئة السكة الحديد الان ، مشيرا الى ان وزير النقل تحمل عبئ اهمال عشرات السنين وهى مسئولية سياسية ووزارة النقل مشهورة بإقالة الوزراء بسبب الحوادث.

موضوعات متعلقة

غضب برلمانى من فساد منظومة السكة الحديد بعد كارثة الإسكندرية.. ومطالبات بجلسة طارئة للأعضاء واستدعاء وزير النقل

وزير النقل يكشف آخر كواليس حادث قطاري الإسكندرية.. فيديو

وكيل "نقل البرلمان"يطالب باعتبار تطوير السكة الحديد مشروعًا قوميًا

أستاذ نقل: السكة الحديد تهالكت بسبب استراتيجية «الهروب»

خبراء نقل يضعون روشتة علاج مشكلات السكة الحديد: قطاع نقل البضائع كنز مهمل.. ونحتاج خطة طويلة الأمد لا تتوقف بتغيير الأشخاص

وزير النقل: حوادث القطارات محدودة لعدم اعتمادها على العنصر البشري «فيديو»

ترشيحاتنا

وفاء عامر تعلن عن مرضها النفسي وطبيبها الخاص

رسالة مؤثرة من شريف إكرامي عقب إصابته فى مران الأهلي

النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر 4 أيام

رسالة مؤثرة من نجم منتخب مصر لـ شريف إكرامي بعد إصابته

أول حل علمي حقيقي للقضاء على الصلع للأبد

محمد عبد الرحمن يروى اللحظات الأخيرة قبل انفجار جرار قطار محطة مصر

10 جولات على حسم الدوري الانجليزى.. مشوار ليفربول ومانشستر سيتي لحصد اللقب

أكبر 6 أكاذيب روجها الإخوان حول حادث قطار محطة مصر

الشهيد نادانى من وسط الجثث.. آخر لحظة فى حياة ضحية جديدة لحادث قطار محطة مصر

الإخوان تجتزئ حديث الرئيس السيسي بقصد التشويه.. الإفتاء: الإسلام نهى عن نقل الكلام بغرض الإفساد وإرادة السوء للغير.. وعبدالحليم منصور: لا يجوز نشر الأخبار دون التأكد من صحتها

اتحاد الكرة يدعم مبادرة العميد "معا من أجل مصر"

إنقاذ فتاة ألقت بنفسها تحت عجلات المترو.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

فيديو

شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا
سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها
فيديو جراف.. امرأة صينية تجري عملية تجميل لعيون قطتها
رحلة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تنتهي بشكل مأساوي في محطة مصر
توفيق عكاشة يهدد بإلغاء حلقة «مصر اليوم» على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟