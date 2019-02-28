رئيس لجنة النقل: كلما زاد تدخل العنصر البشرى تضاعفت الحوادث ..فيديو

قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ان رقم حوادث القطارات فى مصر كبير مشيرا الى انه كلما زاد تدخل العنصر البشرى زادت الحوادث، لان العنصر الالكترونى افضل ويمنع الكوارث والمسألة تريد وقت والأزمة دائما فى العنصر البشرى .



واضاف عبد الواحد فى حواره لبرنامج " يحدث فى مصر" ان العربيات والجرارات الجديدة تريد سائقين محترفين وعمال محترفين فى الادارة .



وتابع ان الجرار المتسبب فى الحادث لم يكن له إذن من الاساس بالخروج مشيرا الى ان كمية الجاز الموجودة بالجرار كبيرة تم السؤال لماذا تم تفويله بالاضافة انه ليس من المنطقى ان يزيد السرعة بهذا الشكل بالاضافة الى عدم وجود مساعد للقطار وكل هذا موجود على الورق فقط ولكن فى الواقع لم يطبق .



وأشار إلى انه تم تعديل القوانين من عشرات السنين موجودة ولكن لم تنفذ، حيث ان الكرة فى ملعب هيئة السكة الحديد الان ، مشيرا الى ان وزير النقل تحمل عبئ اهمال عشرات السنين وهى مسئولية سياسية ووزارة النقل مشهورة بإقالة الوزراء بسبب الحوادث.

