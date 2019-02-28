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فن

بري لارسون تتألق في افتتاح فيلمها الجديد Captain Marvel

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:28 م
صدى البلد
محمد نبيـل
بإطلالة زرقاء جذابة، افتتحت النجمة الأمريكية بري لارسون، العرض الخاص لفيلمها الجديد "Captain Marvel" المقام في العاصمة البريطانية لندن.

الفيلم يشارك فى بطولته جود لو، صامويل ال جاكسون، لي بيس، انيت بانينج، كلارك كريج، وكانت أنجلينا جولي قد طلبت عشرين مليون دولار ﻹخراج الفيلم، قبل أن يذهب إلى Anna Boden.

فيلم Captain Marvel تدور أحداثه حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون، عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.
بري لارسون تتألق في افتتاح فيلمها الجديد Captain Marvel
بري لارسون تتألق في افتتاح فيلمها الجديد Captain Marvel
بري لارسون تتألق في افتتاح فيلمها الجديد Captain Marvel

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