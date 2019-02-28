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حساسين ينفعل على الهواء: سائق قطار محطة مصر يستحق الإعدام في ميدان عام

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:08 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
انفعل البرلماني سعيد حساسين، على الهواء بسبب صورة لسائق قطار محطة مصر يضحك فيها عقب الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 25 مواطنًا.

وقال "حساسين" في برنامج "انفراد" على فضائية "الرافدين+"، اليوم الخميس: "أقسم بالله السواق ده كلب، غبي يستحق الإعدام في ميدان عام على ما ارتكبه بحق المصريين".

ونفى "حساسين" انتماء السائق لدائرة كرداسة، وقال: "إحنا معندناش ناس إرهابيين، السواق ده مختل عقليًا هتلبسوه في كرداسة ليه؟، إحنا ملناش علاقة".

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