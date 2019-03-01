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اقتصاد

الاستثمار تطلق ندوة المسئولية المجتمعية للشركات الأربعاء المقبل

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
محمد يحيى و علياء فوزي
تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر، فعاليات ندوة "المسئولية المجتمعية ... الطريق نحو الاستثمار والتنمية" بمقر الوزارة بطريق صلاح سالم الأربعاء المقبل، لعرض رؤية "الاستثمار والتعاون الدولي" والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات.

وبحسب ما جاء بالصفحة الرسمية للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن الندوة ستبحث سبل التعاون مع الأطراف المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني في مجال المسؤولية المجتمعية، وعرض قصص نجاح اللاعبين الرئيسيين في ذلك المجال، خصوصا في قطاعات " الصناعة، التغذية، الرياضة والشباب، البيئة، الصحة".

ويشارك بفعاليات الندوة عدد من الشركات لعرض استراتيجيتها وقصص نجاحها في ملف المسئولية الاجتماعية من بينها إحدى شركات منتجات الألبان.

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