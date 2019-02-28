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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم 28 / 2 / 2019

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:13 م
صدى البلد
أحمد هاني
شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 28 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، عودة مصطفي فتحي للتدريبات بعد غياب طويل.

مصطفى فتحي يغيب 8 أسابيع عن الزمالك بعد إجراء جراحة بألمانيا

- تقرر عودة مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من ألمانيا غدا، الجمعة، بصحبة محمد أسامة طبيب الفريق الكروي.


فقرة تأهيل بدني للاعبي الزمالك قبل السفر لمواجهة بترواتليتكو

- قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى بتقسيم اللاعبين إلي 4 مجموعات علي هامش تدريبات الفريق المقامة حاليا بملعب النادي.

عرض صيني لضم محمود علاء .. واللاعب يتمسك بالزمالك

- كشف محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمقربين منه، عن تلقيه عرضًا من أحد أندية الدوري الصيني عن طريق شركة تسويق، رغبة في الحصول على خدماته بعد نهاية الموسم الجاري.


الزمالك يحقق مع محمود كهربا في واقعة البصق على الجماهير (تفاصيل)

يخضع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتحقيق في النادي اليوم الخميس بمعرفة الشئون القانونية بعد قرار إيقافه من قبل رئيس النادي وإحالته للتحقيق وتغريمه 300 ألف جنيه بعد واقعة بصقه على الجماهير في مباراة بترو اتليتيكو الانجولي في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية.


يد الزمالك يفوز على الأوليمبي ٣٥/٢٢

فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الزمالك على نظيره الأوليمبي السكندري بنتيجة ٣٥/٢٢ ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة النهائيات من دوري المحترفين والتي اقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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