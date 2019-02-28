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بدر عبد العاطي: أمن ألمانيا مرهون باستقرار مصر

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:22 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
قال بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في إقناع القيادة الألمانية بحقيقة ما تمر به مصر.

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، على فضائية dmc ، أن الرئيس السيسي ربط رؤية تؤكد أن أمن واستقرار ألمانيا وأوروبا مرهون بأمن واستقرار مصر، واقتنعت أوروبا وألمانيا بهذه الرؤية.

وأشار إلى أن ألمانيا لديها أكبر مراكز للبحوث والتطوير في العالم، مضيفًا أن مصر الآن تعتمد استراتيجية جديدة في الصناعة تقوم على محورين؛ توطين التكنولوجيا من خلال التعاون المشترك مع ألمانيا، ورفع كفاءة المنتج المصري.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات سابقة، أن الفترة الأخيرة تشهد زخمًا كبيرًا في العلاقات المصرية الألمانية.

وأوضح أن ألمانيا أهم دولة في أوروبا وأكبر اقتصاد بها، ورابع اقتصاد في العالم، وأن مصر هي الدولة الرائدة في الشرق الأوسط وفي إفريقيا.

وتابع أن العلاقة بين مصر وألمانيا تقوم على الشراكة الحقيقية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى ألمانيا في مسألة نقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن ألمانيا مصدر رئيسي لنقل التكنولوجيا لمصر في القطاعات المتختلفة، والشريك الحقيقي لمصر في ثورتها الحالية لتطوير التعليم.

وأشار سفير مصر في ألمانيا، إلى أنه تم التوقيع على 4 اتفاقيات مع ألمانيا في مجال التعليم، لافتًا إلى أن هناك شراكة بين مصر وألمانيا في مجال علوم الفضاء، وفي مجال نقل نموذج التدريب المهني من ألمانيا.

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