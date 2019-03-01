34 مليار جنيه قيمة تداول البورصة خلال فبراير

سجلت قيمة التداول بالبورصة خلال شهر فبراير الماضي نحو 34 مليار جنيه من خلال كمية تداول 7.9 مليار سهم بتنفيذ 619 ألف عملية.



وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير، ليغلق عند مستوى 823.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8% عن الأسبوع الماضى.



وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة من مستوى 793.4 مليار جنيه مستوى أول الشهر إلى مستوى إغلاق 823.3 مليار جنيه اخر الشهر.