أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 2 / 2019

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، 26 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لودية مالاوي.



26 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لـ مالاوي.



أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة تضم 26 لاعبا لدخول معسكر الفريق استعدادا للقاء مالاوي يوم 8 مارس بمصر ضمن برنامج المنتخب الأولمبي استعدادا لنهائيات الامم الافريقيه تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



السفارة المصرية في أنجولا تنهي ترتيبات استقبال بعثة الزمالك غدا



كشف أيمن حافظ المنسق العام لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، أن السفارة المصرية في أنجولا بقيادة السفير خالد عبد الرحمن، قامت بإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال بعثة الفريق، والتي سوف تصل مساء غد الجمعة.



21 لاعبا بقائمة الزمالك للسفر إلى أنجولا غدا



أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن اختياره 21 لاعبا فى قائمة الفارس الأبيض التي ستغادر إلى انجولا غدا الجمعة لمواجهة فريق بترو أتليتكو الأنجولي فى إطار دور المجموعات بكأس الكونفدرالية يوم الأحد القادم.



أبو زيد يطلع وزير الرياضة على مشروع القرن فى نادى الشمس.



استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الإعلامى أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس بمكتبه بمقر الوزارة بميت عقبة.



أشرف صبحي يستقبل أمين عام المنظمة الكشفية العالمية.



استقبل الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، "أحمد هنداوي" الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية، يرافقه عاطف عبدالمجيد أمين عام المنظمة الكشفية العربية، خالد حسن رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرية.



تفاصيل تحقيقات الزمالك مع كهربا فى واقعتى البصق على الجمهور والتشاجر مع أوباما.



‎كشف مصدر بنادي الزمالك عن كواليس التحقيق مع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم الذي خضع له داخل النادي منذ قليل بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي.



المحكمة الرياضية الدولية ترفض استئناف كوليبالي على عقوبة الأهلي



تلقي النادي الأهلي إخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية برفض الإستئناف المقدم من سليماني كوليبالي علي الغرامة التي تم توقيعها عليه وتقدر بمليون و436 ألف دولار.



انفراجة كبيرة فى أزمة قيد الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية



يبدو أن أزمة قيد الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الإفريقية المقبلة فى طريقها للحل نتيجة المفاوضات الجارية فى الوقت الحالى من قبل مسئولى الجبلاية والكاف.



مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو.



فازت مصر بشرف تنظيم البطولة العربية للأندية الأبطال للجودو، للبراعم والشباب والشابات والناشئين والناشئات والكبار ، وذلك فى اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد العربى الذى عقد مؤخرا بالمغرب بحضور الدول الأعضاء وهى مصر واليمن والسعودية وتونس والأردن والجزائر، حيث حصلت مصر على الموافقة على التنظيم بالأغلبية الساحقة ، وتم خلال الاجتماع اختيار المغربى أبو بكر بيده آمين الجامعة المغربية للجودو أمينا عاما للاتحاد الأفريقى للسومو .