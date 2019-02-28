محافظ قنا يفتتح معرض الكتاب بنادي الفتيات

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان--محافظ قنا، معرض الكتاب بنادي الفتيات بمدينة قنا الذي تُقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب للعام الثاني بمحافظة قنا، بحضور الدكتور عباس منصور--رئيس جامعة جنوب الوادي و أحمد بهي الدين- نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والنائب محمود عبدالسلام الضبع والنائب حمزة أبوسحلي عضوي مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ولفيف من المثقفين والمفكرين والقُرّاء.



أوضح الهجان، أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تُقيم معرضين للكتاب بمحافظة قنا، حيث يُقام المعرض الأول بنادي الفتيات بمدينة قنا خلال الفترة من 28 فبراير وحتي 9 مارس، بينما يُقام المعرض الثاني بمدينة نجع حمادي خلال الفترة من 13 مارس إلى 23 مارس.



وتفقد محافظ قنا، أقسام المعرض حيث يتضمن العديد من الكتب في المجالات المختلفة التي تفيد المثقفين والمفكرين من أبناء المحافظة، مشيرًا إلي أن إقامة معرض الكتاب بقنا يساعد علي تحقيق الرقي بالمستوي الثقافي والفكري بين مختلف شرائح المجتمع، مضيفًا بأن الثقافة والفنون والقراءة تعد من الأسلحة الهامة لمواجهة الأفكار الشاذة والمتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي البعض، وفي ختام كلمته قدم الشكر لجميع القائمين علي فعاليات المعرض.



من جانبه أوضح الدكتور عباس منصور--رئيس الجامعة، بأن إقامة معرض للكتاب بمحافظة قنا يساعد علي بناء مجتمع قنائي محب للقراءة والاطلاع ويزيد من وعي المواطنين وقدرتهم علي النهوض بمجتمعهم ، ويعمل علي توفير بيئة مناسبة لالتقاء المفكرين والمؤلفين لتبادل الخبرات في مختلف المجالات.



وفي كلمته تقدم النائب محمود عبدالسلام الضبع، بالشكر للهيئة المصرية العامة للكتاب لاستجابتها لرغبة أبناء قنا بإقامة معرض للكتاب علي أرض المحافظة للعام الثاني و ذلك من أجل دعم القراءة وتوعية المواطنين بأهميتها في بناء العقل وتطوير الفكر والوصول بالخدمات الثقافية لكل المواطنين وزيادة معدلات القراءة لدي الشباب.



من جانبه أشار أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة تسعي لإقامة المزيد من معارض الكتاب بمختلف المحافظات، مشيرًا إلي أن هذا المعرض يهدف إلي إثراء الوعي الثقافي للمواطنين بشتى المعارف والعلوم والإطلاع على آخر ما أصدرته دور النشر المختلفة المحلية والعالمية.