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اقتصاد

قطع المياه عن 7 مناطق بالحوامدية غدا

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية وهي ( عرب الساحة - الجمهورية - سعد زغلول - سمير صادق - طريق 11 - جسر المنوات - مني الامير ) ومتفرعاتها لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم السبت الموافق 2 /3 /2019 حتي الساعة 9 صباح اليوم التالى.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه يأتي بناء على طلب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ أعمال ربط خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة قطر 800 مم على الخط المغذي لمناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية نظرًا لقرب البدء في تشغيل المحطة بطاقة تصميمية 70 ألف م3 / يوم والجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، منوهة بأنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وأنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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