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حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل تاجر

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:08 ص
صور أرشيفية
صور أرشيفية
ندى حمدي - احمد مهدي
جدد قاضي المعارضات، حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معهم، لاتهامهم بقتل تاجر بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة في منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، انتقلت علي الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة شخص في العقد السادس من عمره مصابا بعدة طلقات نارية قاربت على 18 طلقة بمختلف أنحاء الجسد وبجواره دراجة نارية.

شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وتولي العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر مناقشة "تربي" المسئول عن تلك المنطقة من المقابر حول الحادث ومشاهدات لأشخاص في وقت معاصر للعثور على الجثة وفحص خلافات القتيل بعدما تم العثور على أوراق إثبات شخصيته بملابسه وتبين أنه تاجر يبلغ من العمر 52 عاما من محافظة الفيوم ويقيم بمنطقة بولاق الدكرور.

ونجحت التحريات برئاسة العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر في كشف لغز الجريمة حيث تبين ان القتيل علي خلافات مع زوجته وابنائه بشكل مستمر وان نجليه قررا التخلص منه لما يتسبب لاسرتهم من مشاكل فاستعان نجليه بخالهما واستدرجوا الأب إلى مقابر أكتوبر بحجة اعطائه مبلغا ماليا ضخما كانوا قاموا بدفنه بتلك المنطقة فتوجه اليهم وكان في انتظاره المتهمين وفور وصوله فتح ابنه الاكبر النيران عليه من بندقية آلية وأرداه قتيلا ب 18 طلقة.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث أكتوبر ثالث من ضبط المتهمين الثلاثة وأرشدوا عن سلاح الجريمة وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وأقر نجلا القتيل أن اعتياد والدهما المجني عليه اساءة معاملتهما ووالدتهما دفعهما للتفكير في التخلص منه للأبد حيث كان يستولي على أموالهما ولا يعمل بعد ان قام ببيع منزل ملكه بمحافظته الفيوم وشراء ميكروباص وتشغيله ويجلس بينهم دون عمل يفتعل المشاجرات ما أدى إلى فضحهم وسط جيرانهم بمنطقة سكنهم ببولاق الدكرور وأضافا أن سوء معاملته لوالدتهما دفعت خالهما لمشاركتهما في الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمر المستشار مدحت مكي المحامي العام لنيابات أكتوبر بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

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