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اقتصاد

آخر مهلة لتقديم إقرارات القيمة المضافة إلكترونيا بعد غد

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:32 ص
صدى البلد
محمد يحيى
أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، مدة فترة تقديم الإقرارات الضريبية على ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا من الخميس، الموافق 28 فبراير 2019 حتى ظهر الأحد 3 مارس 2019، ولمدة ٤ أيام بعد انتهاء فترة تقديم تلك الإقرارات المحددة نهاية فبراير الحالي.

وقال "حسين"، في بيان صادر عن المصلحة، إن ذلك القرار يسري على كل المأموريات على مستوى المحافظات بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين وإزالة جميع الصعوبات التي تواجههم.

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