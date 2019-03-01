عميد الأدب العربي بثقافة المنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية بفرع ثقافة المنيا ، فى قصر ثقافة المنيا تتوالى عروض أفلام ملتقى الرسوم المتحركة الذى تقام بقاعة المحاضرات، تضمنت عرض أفلام عن الوحدة الوطنية بحضور شباب من طلاب جامعة المنيا وطلاب مدرسة التحرير الإبتدائية، منها فيلم "مجمع الأديان، ورحلة العائلة المقدسة، ومسجد عمرو بن العاص ومسجد أحمد بن طولون، وتاج المساجد"، بجانب ورشة الفنون التشكيلية أشغال الفوم مع ذوى القدرات الخاصة، أعقبها محاضرة بعنوان "الفن والبيئة" للفنان خالد عبد الراضى، وترجم للغة الإشارة أحمد عبد الغنى ، إلى جانب محاضرة عن "آداب التعامل مع الآخرين" حاضرها ياسر محمد كامل بمكتبة الطفل بالقصر.



كما أقام قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية بعنوان أعمال حرة.



وأقام بيت ثقافة العدوة محاضرة علمية بعنوان "عظماء من بلدنا" حاضر فيها محمد عبد النبى ذكر فيها شخصيات متنوعة مثل الزعيم جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات والكاتب الكبير نجيب محفوظ والدكتور أحمد زويل بإنجازاتهم الكبيرة وأعمالهم الخالدة، كما أقيمت ورشة أعمال فنية بمكتبة إسحاق الثقافية ، بينما أقام بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا" حاضرها الدكتور أحمد عبد الغفور، تحدث فيها عن قصة حياة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.



إبن المنيا من عزبة الكيلو التابع لمركز مغاغة الذي أصيب بفقدان البصر وهو صغير ورغم ذلك حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة والتحق بالأزهر الشريف وواجه كثير من الصعوبات التي أدت إلى تركه للأزهر عام ١٩١٢ وإلتحاقه بالجامعة المصربة القديمة وحصل على الدكتوراة من الجامعة المصرية وكان أول مصري يحصل عليها وحصوله على لقب وجائزة الدولة التقديرية في الأداب عام ١٩٤٩ توفى الدكتور الأديب طه حسين في ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣.