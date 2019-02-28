سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها

روى محمد عبد الحميد، سائق سيارة نقل وقود، تفاصيل واقعة اشتعال السيارة، موضحا أنه خرج من شركة الوقود لتفريغ الشحنة في محطة البنزين أثناء تفريغها تفاجأ باشتعال النيران في السيارة.



وقال «عبد الحميد» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إن انه حاول إطفاء الحريق بطفايات الحريق، ولكن كان الحريق كبيرا، فقرر أن يأخذ السيارة ويذهب بها الي مكان واسع لا يوجد به أشخاص حفاظا على أرواح الأهالي بالمنطقة.



وأشار سائق سيارة النقل إلى أنه يعمل في الشركة منذ 6 سنوات، موضحا أن السيارة يحدث لها إجراءات أمن وسلامة بشكل دائم، مؤكدا أن كل الأشياء في السيارة احترقت بعد منها البطاقة والرخصة واوراق شخصية أخرى، ووضع نفسه في مخاطرة ليحمي الأهالي رغم انه متزوج ولديه طفلة صغيرة وهو الآن في المنزل بدون عمل بعد الحادث.

