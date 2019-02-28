ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:35 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
روى محمد عبد الحميد، سائق سيارة نقل وقود، تفاصيل واقعة اشتعال السيارة، موضحا أنه خرج من شركة الوقود لتفريغ الشحنة في محطة البنزين أثناء تفريغها تفاجأ باشتعال النيران في السيارة.

وقال «عبد الحميد» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» إن انه حاول إطفاء الحريق بطفايات الحريق، ولكن كان الحريق كبيرا، فقرر أن يأخذ السيارة ويذهب بها الي مكان واسع لا يوجد به أشخاص حفاظا على أرواح الأهالي بالمنطقة.

وأشار سائق سيارة النقل إلى أنه يعمل في الشركة منذ 6 سنوات، موضحا أن السيارة يحدث لها إجراءات أمن وسلامة بشكل دائم، مؤكدا أن كل الأشياء في السيارة احترقت بعد منها البطاقة والرخصة واوراق شخصية أخرى، ووضع نفسه في مخاطرة ليحمي الأهالي رغم انه متزوج ولديه طفلة صغيرة وهو الآن في المنزل بدون عمل بعد الحادث.

ترشيحاتنا

النيابة تأمر بإجراء تحليل المخدرات لـ السائق المتسبب فى حادث محطة مصر

البلتاجي عن أكاذيب الإرهابية: الإخواني أسوأ بني آدم خلقه ربنا

كهربا موهوب بدرجة مشاغب ..القصة الكاملة لأزمة البصق على جماهير الأبيض

مصور سيلفي محطة مصر يكشف طلبا غريبًا من صاحبه.. فيديو

أغنى رجل في العالم يتصدر قائمة المتبرعين لدعم الفقراء

يخرج شقيقته من السجن ليقتلها انتقاما لشرف العائلة

الأهلي يفقد شريف إكرامي لمدة 4 أسابيع

بطل جديد من الشرقية: عملت اللي اتربيت عليه في قريتي مع ضحايا حادث قطار محطة مصر

أول قرار من التعليم ضد مدرس فيديو الاعتداء على طالب الإسكندرية

استقبال أسطورى فى المنوفية لبطل حادث قطار محطة مصر.. وزوجته: عمره ما بخل على حد

وفاء عامر تعلن عن مرضها النفسي وطبيبها الخاص

رحلة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تنتهي بشكل مأساوي في محطة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

فيديو

شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا
سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها
فيديو جراف.. امرأة صينية تجري عملية تجميل لعيون قطتها
رحلة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تنتهي بشكل مأساوي في محطة مصر
توفيق عكاشة يهدد بإلغاء حلقة «مصر اليوم» على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟