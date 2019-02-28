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صديقة ضحيتين في حادث قطار محطة مصر تنهار من البكاء على الهواء

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:37 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
دخلت أميمة الشيخ في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثها عن زميلتيها نادية صبور ووسام حنفي، اللتين راحتا في حريق قطار محطة مصر.

وقالت أميمة الشيخ في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الخميس: "أنا كنت معاهم ولكن سبقتهم وأخدت قطر قبلهم"، ثم توقفت وانهمرت في البكاء.

وأضافت: "الموتة صعبة أوي أوي أوي، الإهمال عمل فينا ايه"، متابعة:"كنا في عمل خيري في أسوان وراحت نادية ووسام، راحوا في عز شبابهم".

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