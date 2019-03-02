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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في تقليد الأختام بالقاهرة

السبت 02/مارس/2019 - 05:38 ص
صور أرشيفية
صور أرشيفية
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص فى تقليد الأختام وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية.

وكانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، أكدت قيام "عاطل" بمزاولة نشاط غير مشروع بالاشتراك مع آخرين، فى تقليد الأختام وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية متعددة، وذلك بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية تم ضبطه بمسكنه وبصحبته عاطلين وبحوزتهم 37 خاتم لشعار الجمهورية و9 أكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة وأوراق مقلدة ومزورة.

بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بتحصله على الأختام المقلدة من أحد الأشخاص يدعى "عبد الله"، مقيم دائرة مركز شرطة إمبابة - جار ضبطه - واستخدامها فى تزوير المستندات والمحررات المضبوطة بحوزتهم، وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية بواسطة المتهمين الثانى والثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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