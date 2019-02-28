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فن

عرض فيلم A Twelve-Year Night في سينما الجيزويت

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:41 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يعرض فى السادسة من مساء يوم السبت المقبل، بنادي سينما الجيزويت، الفيلم الأورجواي "A Twelve-Year Night أو "إثنى عشر ليلة".

الفيلم من إنتاج 2018 وإخراج Álvaro Brechner، وفاز الفيلم بالجائزة الكبرى بمهرجان كان و 35 جائزة دولية أخرى.

وتدور أحداثه في عام 1973، حيث أوروجواي تحت حكم الدكتاتورية العسكرية، وفى ذات ليلة خريفية، يؤخذ نزلاء سجن توبامارو من زنازينهم سرًا لأداء مهمة عسكرية، وطالما أننا لا نستطيع قتلهم، إذن فلنقودهم إلى الجنون.

وسيبقى الرجال الثلاثة في الحجز الانفرادي لمدة اثنا عشر عامًا، ومن من بينهم "بيبي موخيكا" الذي سيُصبح رئيسًا لأورجواي في وقت لاحق.

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