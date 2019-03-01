أهالي شارع دار السعادة بالزيتون يشكون من انتشار القمامة

يعانى شارع دار السعادة المتفرع من شارع سليم بحى الزيتون بمحافظة القاهرة من انتشار اكوام القمامة وتعطيلها حركة المرور يوميا.



وأرسل ياسر محمود أحد قراء موقع "صدى البلد" الاخبارى بشكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من استمرار انتشار أكوام القمامة بشارع دار السعادة التابع لحى الزيتون بمحافظة القاهرة.



واشتكى ياسر من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن تراكم القمامة المستمر امام مدرسة ٱمون بشارع دار السعادة ، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للحى وشركة النظافة و لكن بلا رد.



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