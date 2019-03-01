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بين الناس

أهالي شارع دار السعادة بالزيتون يشكون من انتشار القمامة

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
كريم ناصر
يعانى شارع دار السعادة المتفرع من شارع سليم بحى الزيتون بمحافظة القاهرة من انتشار اكوام القمامة وتعطيلها حركة المرور يوميا.

وأرسل ياسر محمود أحد قراء موقع "صدى البلد" الاخبارى بشكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من استمرار انتشار أكوام القمامة بشارع دار السعادة التابع لحى الزيتون بمحافظة القاهرة. 

واشتكى ياسر من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن تراكم القمامة المستمر امام مدرسة ٱمون بشارع دار السعادة ، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للحى وشركة النظافة و لكن بلا رد. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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