مستقبل وطن يشارك في مبادرة 100 مليون صحة بالعمرانية.. صور

تشارك أمانة حزب مستقبل وطن بالعمرانية، فى مبادرة "100 مليون صحة"،التى تنطلق غدا الجمعة فى محافظة الجيزة.



وتستعد امانة الحزب بالعمرانية لاستقبال المواطنين من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، لتوقيع الكشف وإجراء التحاليل الطبية، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، تيسيرًا على الأهالى والمساهمة فى الوصول لأكثر عدد من المواطنين.