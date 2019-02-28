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حوادث

مستقبل وطن يشارك في مبادرة 100 مليون صحة بالعمرانية.. صور

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:43 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
تشارك أمانة حزب مستقبل وطن بالعمرانية، فى مبادرة "100 مليون صحة"،التى تنطلق غدا الجمعة فى محافظة الجيزة.

وتستعد امانة الحزب بالعمرانية لاستقبال المواطنين من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، لتوقيع الكشف وإجراء التحاليل الطبية، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، تيسيرًا على الأهالى والمساهمة فى الوصول لأكثر عدد من المواطنين.
مستقبل وطن يشارك في مبادرة 100 مليون صحة بالعمرانية.. صور
مستقبل وطن يشارك في مبادرة 100 مليون صحة بالعمرانية.. صور
مستقبل وطن يشارك في مبادرة 100 مليون صحة بالعمرانية.. صور
مستقبل وطن يشارك في مبادرة 100 مليون صحة بالعمرانية.. صور

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