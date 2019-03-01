طريقة فعالة لزيادة سرعة الحرق وإنقاص الوزن

تعاني العديد من السيدات من زيادة الوزن وقلة سرعة الحرق.. وأكدت خبيرة التغذية جيهان الحفني أن نقص هرمون الغدة الدرقية يؤدي إلى ضعف معدل الحرق في الجسم وزيادة الوزن، ولكن هناك بعض النصائح الغذائية ممكن تساعد مريض الغدة الدرقية في تحسين وظائف الغدة الدرقية.



الأطعمة الغنية باليود (السمك ومنتجات الألبان والبيض وملح اليود).



الأطعمة الغنية بالزنك (الأطعمة البحرية والدجاج واللحوم).



الأطعمة الغنية بالسيلينيوم (الفول السوداني والعدس والبقول والسردين والتونة والبيض).



ويفضل عدم الإسراف في تناول البروكلي والقرنبيط وفول الصويا والصنوبر والفراولة والقهوة والبطاطا لأنها تقلل من إفراز هرمون الغدة الدرقية.