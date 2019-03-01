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ما لا تعرفه عن الأمير هاري.. اعتاد الذهاب للحانات ولقب بأمير الحفلات

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:20 ص
هاري في بدايات الشباب
هاري في بدايات الشباب
محمد علي
كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن أن الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، كان يُعرف في السابق باسم "أمير الحفلات"، فكثيرًا ما كان يُشاهد وهو يغادر الملاهي الليلية والحانات في لندن مع أصدقائه.

وكان لكونه شابًا من عائلة ملكية، فقد اتضح أن الأمير هاري كان لديه خدعة صغيرة في جعبته عندما اعتاد الخروج للاحتفال لتجنب الانتباه.

وبدلًا من تقديم نفسه باسمه الحقيقي، كان يخبر الناس بأن اسمه هو "روب"، وذلك ليقوم بالسهر في الحانات دون إزعاج.

و"الأمير هاري، هو السادس في خط تولي العرش وهو حفيد الملكة.

ورغم تحوطه، فقد تم تصوير هاري في كثير من الأحيان في الحانات.

وكشفت اسم الرمز الذي كان يلقب به هاري، البارونة جيسيكا هيدل ، التي ظهرت على برنامج MTV التلفزيوني The Royal World .

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