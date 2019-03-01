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وفاء عامر: المشهد المحذوف بيني وبين محمد رمضان دبسوني فيه

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:52 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
ردت الفنانة وفاء عامر على المشهد المحذوف من مسلسل "نسر الصعيد" الذي أذيع في شهر رمضان الماضي، وحقق مشاهدات عالية: "قطع إيد اللي نشره وسربه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومش هيضيف حاجة لينا المسلسل مش محتاج شهرة ده بطولة محمد رمضان".

وأضافت خلال برنامج "تحت السيطرة" المذاع عبر فضائية "النهار"؛ المنتج فضل حذف المشهد من المسلسل وهي فضلت ذلك.

وتابعت: "أنا اتدبست في المشهد، وأنا أعمل أي حاجة المخرج يقول عليها، وأنا محستش أن فيه حاجة خارجة، فعملته".

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