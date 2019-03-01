فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو

قال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، إن علاقته بلاعبي الأهلي في جيله كانت وطيدة ومميزة، ولم يتعرضوا يوما لأي موقف به اشتباك ومشادة وقت صداقتهم.



وأضاف جعفر خلال تصريحاته في برنامج اللعيب المذاع على فضائية mbc مصر، أنه كان يزامل الخطيب في مدرسة داخلية رياضية ودائما ما كانوا يتقاسمون العديد من الأشياء الطيبة.



وأشار جعفر الى أنه زملكاوي منذ أن كان في التاسعة من عمرة، ونفى الشائعات التي تكررت عن أهلاويته؛ ولكنه يساند دائما الأندية التي تملك كيانا مميزا، ولها مبادئ تسير عليها في جميع أمورها.