ثقافة السويس تناقش "دور الثقافة في التنمية الشاملة"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام الفرع بمدرسة طه حسين التجريبية للغات وبالتعاون مع مكتب الخدمة الاجتماعية إدارة شمال السويس التعليمية، محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة" حاضرها ربيع محمود، الذي تحدث بأن جميعا يعلم أن التعليم هو حجر الأساس لأي عملية تنموية فى أى مجتمع ولذلك نجاح التنمية يأتى من منظومة تعليمية ناجحة كون الإنسان هو محور تنفيذ تلك التنمية من خلال مهاراته وخبراته المتراكمة من خلال برامج تعليمية تؤهله على رفع وعيه الثقافى.



كما عقد بيت ثقافة جنيفة محاضرة بعنوان "شقائق الرجال شركاء البناء"، حاضرتها رحاب محمد، وذلك بمدرسة طلعت حرب الإعدادية، تحدثت فيها بان النساء شقائق الرجال في البناء الكوني حتى في الذرة التي هي أساس لهذا البناء، وقد كرَّم الله المرأة باعتبارها إنسانة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثه الصحيح المعبر عن هذه الكلمة الموجزة وكان عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلام فقال إنما النساء شقائق الرجال فالمرأة شقيقة الرجل، ولذلك يجري عليها من الأحكام ما يجري عليه إلا ما أختصت به طبيعتها، بينما أقيمت مسابقة في المعلومات العامة ببيت جنيفة.



كما قام الفرع بعمل جمع ميداني بعنوان " الأمثال الشعبية". وفى قصر ثقافة السويس عقدت محاضرة بعنوان "الإرشاد الأسري لأسرة ذوى الإحتياجات الخاصة" حاضرتها. هدى محمد عمر، التي أوضحت بان تنعكس آثار الأدوار الاجتماعية السليمة بين أفراد الأسرة على الحياة النفسية للآباء والأبناء وخاصة في مرحلة الطفولة التي تعد مرحلة البناء النفسي واكتشاف الحالة للطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشير مفهوم إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مجموعة البرامج التربوية المتخصصة. وفى سياق متصل نظم بيت ثقافة كبريت محاضرة بعنوان "ثقافة الحوار والاختلاف في الفكر الإسلامى" حاضرها. أحمد صابر.



بينما أقامت مكتبة الشرطة الفرعية بمدرسة قاسم أمين الابتدائية ورشة رسم حر .