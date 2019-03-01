إصابة شخصين في مشاجرة بالشوم في ببا جنوب بني سويف

أصيب شخصان، مساء أمس الخميس، بينهما رقيب شرطة، في مشاجرة بالعصي والشوم بقرية تل كفر منصور بدائرة مركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلهما إلي مستشفى ببا المركزي، بعد أن تبادلا الاتهامات أمام رجال الشرطة بسبب خلافات الجيرة.



تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد ضبش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين «عبد اللطيف.أ. ع»، 53 سنة، رقيب شرطة من قوة قسم شرطة بولاق الدكرور، بقطاع أمن الجيزة أثناء راحته الأسبوعية، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وأعلى الحاجب الأيسر، طرف أول، وبين «عبدالباسط.ح.ز»، 53 سنة، كاتب بالوحدة الصحية بقرية تل كفر منصور، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمه بالقدم اليمنى، ويقيمون بقرية تل كفر منصور دائرة مركز ببا، وتم نقلهم لمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج.



وتبين من التحريات الأولية بمعرفة مباحث مركز شرطة ببا، أن سبب المشاجرة يرجع لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات الجيرة بينهم، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كلا منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.



تم ضبط طرفا المشاجرة، وتبادلا الاتهامات أمام رجال المباحث، وحُرر المحضر رقم 3248 جنح مركز ببا، وتولت النيابة العامة التحقيق.