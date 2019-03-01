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حوادث

مقتل شاب بالغردقة حاول القفز من عقار بعد احتجازه من 5 أفراد لخلافات مالية

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:15 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
لقي شاب مصرعه بمدينة الغردقة متاثرا بالإصابات التي لحقت به بعد محاولته القفز من أحد العقارات السكنية ومحاولة الهروب بعد احتجازه من جانب ٥ أشخاص لخلافات مالية بينهم.

تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى الغردقة العام وألقت مباحث قسم أول الغردقة القبض على المتهمين في الواقعة وتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من العميد مدحت منتصر، مدير المباحث، بمقتل شاب متأثرا بإصاباته بعد محاولته القفز والهروب من أحد العقارات بدائرة قسم أول الغردقة بعد احتجازه من عدد التجار لوجود خلافات مالية بين المجني عليه والمتهمين وتقرر تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول، لكشف غموض الحادث والقبض على المتهمين.

وتبين من التحقيقات الأولية وجود خلافات مالية بين المجني عليه وعدد من التجار، حيث تم احتجاز المجني عليه وحاول الهروب من المتهمين بالقفز من العقار المحتجز به، مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة ووفاته.

تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم لنيابة الغردقة التي بدأت التحقيقات، وتم إخطار أسرة المجني عليه بالواقعة.

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