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ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و11 ألف رغيف مهربة للسوق السوداء.. صور

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:15 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها للرقابة على الأسواق لردع المخالفين وتجار السوق السوداء والكسب الغير مشروع وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة بمشاركة الطب البيطرى وإدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.

وأسفرت الحملة التى قادها محمد عابدين مدير الإدارة التموينية بمركز دمنهور من ضبط كميات كبيره من الدجاج والأسماك واللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بأختام مزورة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومعروضه للبيع بثلاث محلات جزارة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 188 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بما يعادل 9,5 طن قام أصحاب مخابزان بالاستيلاء عليها والتصرف فيهم وعدم انتاجهم خبز بالاضافة الى ضبط أصحاب 6 مخابز بلدي أنتجت خبز ناقص الوزن وضبط 11 ألف رغيف بلدي مدعم مهربة على سيارة نصف نقل في طريقها للبيع فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم التحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة الادارة وتم عرض المحاضر علي النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و11 ألف رغيف مهربة للسوق السوداء.. صور
ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و11 ألف رغيف مهربة للسوق السوداء.. صور
ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و11 ألف رغيف مهربة للسوق السوداء.. صور
ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و11 ألف رغيف مهربة للسوق السوداء.. صور
ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و11 ألف رغيف مهربة للسوق السوداء.. صور
ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و11 ألف رغيف مهربة للسوق السوداء.. صور
ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و11 ألف رغيف مهربة للسوق السوداء.. صور
ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و11 ألف رغيف مهربة للسوق السوداء.. صور
ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و11 ألف رغيف مهربة للسوق السوداء.. صور

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