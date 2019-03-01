تركيب جهاز أشعة عادية بالوحدة الصحية بإحدى قرى البحر الأحمر

قدم أهالي قرية الشيخ الشاذلي بمحافظة البحر الأحمر، الشكر لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة على تطوير الخدمة الطبية بالمنطقة والوحدة الصحية وتواجد القوافل العلاجية و الحملات المكبرة لمكافحة الأمراض المتوطنة.



وقد استقبل أهالي القرية نبأ تركيب جهاز أشعة عادية بالوحدة الصحية بالسعادة، وذلك في إطار تحسين الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية ومواطني محافظة البحر الأحمر.



وجهاز الأشعة يعمل على تخفيف العبء على أهالي القرية، حيث أنهم كانو يقطعون مسافات كبيرة من أجل إجراء الأشعة في مناطق أخرى.