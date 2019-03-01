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أخبار العالم

نيويورك تايمز: ترامب يمنح تصريحا أمنيا جديدا لزوج ابنته للوصول لملفات سرية

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:09 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ترامب أمر رئيس موظفين البيت الأبيض بإعطاء زوج أبنته، جاريد كوشنر، تصريح أمني يمكن من خلاله الوصول إلى معلومات سرية أو مناطق محظورة.

وبحسب الصحيفة، فإن التصريح الأمني الذي حصل عليه كوشنر للوصول إلى ملفات سرية أثارت مخاوف مسئولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية ومحامي كبير في البيت الأبيض، بحسب تأكيدات 4 أشخاص اطلعوا على الملف.

وأثارت الصحيفة إلى أن هذا القرار الذي أصدره ترامب في مايو الماضي، قلق مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، وحتى كتب جون كيلي، مذكرة يحتج على أمر إعطاء التصريح الأمني.

كما كتب المستشار القانوني للبيت الأبيض حينها، دونالك ماكجاهن، مذكرة أخرى أشار فيها إلى المخاوف المتزايدة لدى مسئولين، من بينهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي أيه"، بشأن التصريح الامني الذي حصل عليه كوشنر.

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