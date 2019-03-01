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أخبار العالم

منظمة أوروبية تطالب بمحاكمة الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:46 ص
صدى البلد
حسن محرم
رحبت منظمة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بنتائج تحقيق أممي بشأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل ضد المتظاهرين في قطاع غزة.

وفي بيان نشره المرصد الواقع في جنيف، طالب بالبناء على نتائج التحقيق بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وإنصاف ضحايا تلك الانتهاكات وذويهم، ويفق قانون المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما نشر المركز على موقعه.

وكشف التحقيق الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن وجود أدلة بأن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال تعاملها مع تظاهرات مسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة.


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