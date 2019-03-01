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رياضة

شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:53 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادر على الفوز أمام منافسه بترو اتليتكو، في مباراة إياب دور المجموعات في البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف شوبير خلال برنامجه ملعب أون المذاع على فضائية أون سبورت، أن تعادل الزمالك في المباراة القادمة غير مرضي للجماهير، وغير مبشر لتأهل الفريق الأبيض، لذلك لابد أن يفوز ليجدد آمال تواجده في البطولة.

وأشار شوبير إلى أن، فوز الزمالك على بترو أتليتكو في المتناول، لأنه فريق متواضع ولكن لابد أن يأخذ اللاعبون المباراة على محمل الجدية والتسجيل مبكرا كما فعل الفريق المنافس في مباراة الذهاب.

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