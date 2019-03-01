ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عبد المجيد عبد الله يطرح أغنية "تستاهلين الحب"

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
شيري نبيل
طرح الفنان عبد المجيد عبد الله أغنية جديدة تحمل اسم "تستاهلين الحب"، عبر قناته بموقع يوتيوب.

أغنية "تستاهلين الحب" من كلمات فهد المساعد، ألحان ياسر بو علي، تنفيذ مشاري اليتيم، وتريات تامر غنيم، إيقاع إبراهيم حسن، درامز وباركيشن بوب، مكس وماستر جاسم محمد.

عبد المجيد عبد الله طرح مؤخرا أغنية "كلّما" من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان رُزام، تنفيذ سيروس ومكس جاسم محمد.

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: ترامب يمنح تصريحا أمنيا جديدا لزوج ابنته للوصول لملفات سرية

رحلة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تنتهي بشكل مأساوي في محطة مصر

نادر شوقي يهاجم الجهاز الفني لـ المنتخب بسبب استبعاد رمضان صبحي ..فيديو

البلتاجي عن أكاذيب الإرهابية: الإخواني أسوأ بني آدم خلقه ربنا

ضم شركتي مصر للطيران للشحن الجوي وإكسبريس مع الخطوط

وفاء عامر: المشهد المحذوف بيني وبين محمد رمضان دبسوني فيه

النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر 4 أيام

أكبر 6 أكاذيب روجها الإخوان حول حادث قطار محطة مصر

تامر أمين يشن هجوما على مستخدمي فيسبوك بسبب حادث محطة مصر

رئيس الفيفا: قطر غير قادرة على استضافة 48 منتخبا في كأس العالم 2022

توفيق عكاشة: إحنا درسنا مينا موحد القطرين غلط

خدعة سحرية لواتساب.. كيف يمكنك قراءة رسائل الآخرين دون علمهم؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

فيديو

شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو
فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو
شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا
سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها
فيديو جراف.. امرأة صينية تجري عملية تجميل لعيون قطتها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟