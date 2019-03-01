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أخبار العالم

موقع فرنسي: محمد بن سلمان سيقيم 10 أيام في العاصمة التونسية خلال القمة العربية

الجمعة 01/مارس/2019 - 05:06 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
حسن محرم
كشف موقع "أفريكان أنتليجانس" الاستخباراتي الفرنسي أن الأمير السعودي محمد بن سلمان سوف يقضي زيارة طويلة تصل إلى 10 أيام في العاصمة التونسية، خلال القمة العربية المنتظرة أخر مارس الجاري.

وبحسب الموقع، فإن الأمير السعودي يراهن خلال هذه الزيارة على توثيق العلاقات بقوة مع الجانب السعودي، لتعويض عدم النجاح الكبير للزيارة الصغيرة الأخيرة التي أجراها إلى تونس في شهر نوفمبر من العام الماضي.

غير أن الخلافات الحالية بين الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ورئيس حكومته، يوسف الشاهد سوف تطغي على زيارة بن سلمان إلى تونس، فبحسب الموقع فإن الرئيس التونسي يخشى من تقارب بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء التونسي، الذي يطمح للوصول إلى قصر قرطاج بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المنتظرة نهاية العام الجاري.

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