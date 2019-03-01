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فن

إنجي وجدان: أؤيد وجود موسم جديد بعيد عن شهر رمضان

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت الفنانة إنجي وجدان في تصريح لصدى البلد إنها من محبي فتح موسم جديد يبعد عن شهر رمضان .

أضافت: هناك أعمال جديدة حققت النجاح مثل مسلسل " أبو العروسة " و"طلعت روحي" فالجمهور أصبح يتابع هذه الأعمال بقوة وبشكل مستمر .

مسلسل "طلعت روحي" من بطولة إنجي وجدان وأحمد فريد ونيكولا معوض وهبة عبد العزيز وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وإنعام سالوسة، يعرض على شاشة قناة CBC، ومن تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي.

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