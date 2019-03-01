ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ياريتك فاهمني لـ أنغام تقترب من 2 مليون مشاهدة

الجمعة 01/مارس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
شيري نبيل
اقتربت اغنية "ياريتك فاهمني" للنجمة أنغام من 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، بعد طرحها منذ أسبوع وهى من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع مادي، وتعد من أغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" التى طرحته وحقق نجاحا كبيرا، هذا بجانب أنها حازت على رقم 7 ضمن تريندات "يوتيوب"

وتعاونت النجمة أنغام فى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" مع عدد كبير من الشعراء منهم نادر عبدالله وأمير طعيمة، صابر كمال، أحمد المالكى، سلطان صلاح أما الملحنين فتعاونت نجمة الغناء مع كل من: خالد عز، إيهاب عبد الواحد، هشام بولس، تامر عاشور، مصطفى العسال، محمد عبية، بينما تعاونت مع الموزعين: أحمد إبراهيم، مادى، طارق عاكف، توما.

ترشيحاتنا

شاهد.. اشتعال النيران في سيارة بعد انقلابها بنفق الثورة بمصر الجديدة

شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا

البحث عن ثروة بوتين يثير خلافا جديدا بين روسيا وأمريكا

ابتكار طريقة جديدة للاحتفاظ بالشعر واستخدامه حال الإصابة بالصلع

فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو

شوقي غريب يكشف حقيقة مجاملة نجل أحمد شوبير في المنتخب الأوليمبي.. فيديو

طريقة فعالة لزيادة سرعة الحرق وإنقاص الوزن

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1/3/2019 بمحافظات مصر

رسالة غامضة لـ ميدو عبر تويتر

ميجان ماركيل غيرت القواعد الملكية وويليام وكايت يتأثران بعدوى المحبة

تعرفي على عدسات الأسنان اللاصقة والاحتياطات اللازمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

فيديو

سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها
شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو
فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو
شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا
سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟