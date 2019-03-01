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فن

محمد رجب يستعيد ذكريات ملاكي إسكندرية

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:25 ص
محمد رجب
محمد رجب
محمد بدران
نشر الفنان محمد رجب صورة قديمة له من كواليس فيلم ملاكي إسكندرية، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وانتهى محمد رجب من تصوير 30% من أحداث مسلسل علامة استفهام حيث أن معظم مشاهده أمام ميرهان حسين في "لوكيشنات" خارجية.

مسلسل "علامة استفهام" يشارك في بطولته هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي.

ويعد "علامة استفهام" البطولة الثانية لمحمد رجب في الدراما التليفزيونية، بعدما قدم تجربة وحيدة قبل 11 عامًا من خلال مسلسل "أدهم الشرقاوي".
محمد رجب يستعيد ذكريات ملاكي إسكندرية

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