ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

انتقادات لاذعة لسيدة صينية أجرت عملية تجميل لقطتها بـ 1100 جنيه إسترليني

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:56 ص
قطة
قطة
مريم صليب
فجرت عملية تجميل لقطه وابلا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة صينية بعدما أجرت عملية تجميلية لقطتها حتى تبدو عيناها أكثر بروزا، لكن الصور أظهرتها بشكل سيئ.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعى تكلفة العملية التى وصلت الى 1100 جنيه إسترليني بما يعادل 25542 جنيه مصرى وتعرف العملية باسم "الجفن المزدوج" للقطة، وأكدت المرأة التي تقطن إقليم جيانغسو، أنها لم تكن راضية على الملامح "القبيحة" لحيوانها الأليف.

وينتشر هذا النوع من الجراحات بشكل كبير في البلدان الآسيوية، وتتم العملية بإضافة طية في الجفن، ويسري الاعتقاد لدى كثيرين بأنها تجعل العين أكبر وأكثر إغراء.

لكن على العكس تماما، أظهرت الصور انتفاخا واحمرار كبيرين حول عيني القطة التي بدت منهكة جراء الجراحية، في حين يقول الأطباء إن هذه الجراحات باتت أمرا مألوفا، خصوصا وسط من يشاركون بحيواناتهم في العروض.

ويرى منتقدون أن إخضاع القطط للتخدير العام والجراحة، يمثل اعتداء على حقوق الحيوانات التي تستوجب العناية، كما أن المضاعفات قد تؤدي إلى تبعات خطيرة.

ترشيحاتنا

وفاء عامر تكشف سر تحرش أحمد الفيشاوي بدرة .. فيديو

توفيق عكاشة: إحنا درسنا مينا موحد القطرين غلط

شوقي غريب يكشف حقيقة مجاملة نجل أحمد شوبير في المنتخب الأوليمبي.. فيديو

خدعة سحرية لواتساب.. كيف يمكنك قراءة رسائل الآخرين دون علمهم؟

لتعاطيه المخدرات.. تفاصيل إيقاف سائق قطار محطة مصر عن العمل 6 أشهر قبل الحادث

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1/3/2019 بمحافظات مصر

استقبال أسطورى فى المنوفية لبطل حادث قطار محطة مصر.. وزوجته: عمره ما بخل على حد

فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو

ضم شركتي مصر للطيران للشحن الجوي وإكسبريس مع الخطوط

من المصريين إلى جماعة الإخوان الإرهابية.. #خاف انت طلعت لوحدك .. معاكي يا مصر

شوبير: وصول الدفعة الأولى من ملابس المنتخب الأول.. فيديو

نيويورك تايمز: ترامب يمنح تصريحا أمنيا جديدا لزوج ابنته للوصول لملفات سرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

فيديو

شوبير: الزمالك قادر على الفوز أمام بترو أتليتكو.. فيديو
فاروق جعفر يروي تفاصيل صداقته بالخطيب.. فيديو
شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا
سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها
فيديو جراف.. امرأة صينية تجري عملية تجميل لعيون قطتها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟