انتقادات لاذعة لسيدة صينية أجرت عملية تجميل لقطتها بـ 1100 جنيه إسترليني

فجرت عملية تجميل لقطه وابلا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة صينية بعدما أجرت عملية تجميلية لقطتها حتى تبدو عيناها أكثر بروزا، لكن الصور أظهرتها بشكل سيئ.



وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعى تكلفة العملية التى وصلت الى 1100 جنيه إسترليني بما يعادل 25542 جنيه مصرى وتعرف العملية باسم "الجفن المزدوج" للقطة، وأكدت المرأة التي تقطن إقليم جيانغسو، أنها لم تكن راضية على الملامح "القبيحة" لحيوانها الأليف.



وينتشر هذا النوع من الجراحات بشكل كبير في البلدان الآسيوية، وتتم العملية بإضافة طية في الجفن، ويسري الاعتقاد لدى كثيرين بأنها تجعل العين أكبر وأكثر إغراء.



لكن على العكس تماما، أظهرت الصور انتفاخا واحمرار كبيرين حول عيني القطة التي بدت منهكة جراء الجراحية، في حين يقول الأطباء إن هذه الجراحات باتت أمرا مألوفا، خصوصا وسط من يشاركون بحيواناتهم في العروض.



ويرى منتقدون أن إخضاع القطط للتخدير العام والجراحة، يمثل اعتداء على حقوق الحيوانات التي تستوجب العناية، كما أن المضاعفات قد تؤدي إلى تبعات خطيرة.