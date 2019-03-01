أفريكوم: مقتل 200 من مليشيات الشباب في غارات أمريكية منذ بداية 2019

لقي نحو 200 من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في غارات أمريكية منذ مطلع عام 2019، من بينهم 60 مسلحا قتلوا في ضربات جوية على مدار الأيام الثلاثة الماضية في جنوب ووسط الصومال.



وأوردت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الخميس أن قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا "أفريكوم" ذكرت في بيان لها ، أن الحملة الجوية الأمريكية تهدف إلى تدمير معسكرات التدريب ونقاط التفتيش التي يستخدمها مسلحو مليشيات “الشباب” لجمع الضرائب غير القانونية.



ولفتت "أفريكوم" إلى أن الضربات الجوية جزء من جهد أكبر لدعم الجيش الوطني الصومالي لأنه يزيد من الضغط على المليشيات الإرهابية.



وأشار البيان إلى أن مسلحي مليشيات الشباب يترواح عددهم ما بين 3000 و7000 مسلح إلى جانب وجود ما بين 70 و250 مسلحا تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في الصومال.