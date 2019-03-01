البحث عن ثروة بوتين يثير خلافا جديدا بين روسيا وأمريكا

هاجم الكرملين الروسي، مشروع قانون أمريكي يهدف للكشف عن حسابات وممتلكات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.



وفي تصريحات أمام الصحفيين، أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن مشروع القانون الأمريكي المذكور يأتي في سياق الحملات الموجهة ضد روسيا.



وتابع بيسكوف: "في الآونة الأخيرة، يفضل المشرعون في الولايات المتحدة النظر في المسائل المتعلقة بروسيا ورئيس دولتها، وغيره من كبار المسؤولين، وعلى ما يبدو لديهم عمل قليل أو أنهم يرون في هذا صلب مهامهم".



وكان نواب في مجلس النواب الأمريكيين قدموا مشروع قانون يكلف مدير الاستخبارات القومية بتقديم تقريرا عن حسابات وممتلكات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وغيرها من المصالح التجارية والعقارية، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الروسية.



وبحسب مشروع القانون، فإن الاستخبارات الأمريكية ستضع تقريرا مفصلا عن مصادر دخل الرئيس الروسي وممتلكاته وحساباته البنكية.

